Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеИнтерфакс 14:11
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".
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Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии — слишком маленькие, чтобы их поддерживали.
— Себастьян Курц, австрийский политикРБК 14:05
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