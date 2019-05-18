Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеИнтерфакс 14:11

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".
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Себастьян Курц
Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии — слишком маленькие, чтобы их поддерживали.
— Себастьян Курц, австрийский политикРБК 14:05

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Австрийский политик
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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