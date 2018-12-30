с чего всё началось

Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Происшествия Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП на Невском проспекте По факту ДТП в центре Петербурга будет возбуждено уголовное дело.

Общество Общество Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов «Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.

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Спорт Спорт Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски» Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.

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Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

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Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".

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Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

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