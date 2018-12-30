Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
РИА Новостивчера в 14:30
Оценить
53 человека отреагировали
Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины.
— Себастьян Курц, австрийский политикТАСС вчера в 12:45
с чего всё началось
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post заявил, что придерживается мнения о поэтапной отмене антироссийских санкций, если на Украине начнётся прогресс в мирном урегулировании, особенно касаясь ДЛНР.Царьградвчера в 14:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Глава МЧС России отправится в Магнитогорск по поручению Путина
На место обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по обрушению подъезда дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 00:03
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром
Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Украинский эксперт предрек миллиардный убыток от расширения санкций России
Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 20:02
Музыка
Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент ДТП с наездом автомобиля на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Хоккей
Судья НХЛ — о двух буллитах Швейцарии: никогда такого не видел
Североамериканский журналист Джон Ховен в своём «твиттере» поделился мнением бывшего арбитра НХЛ о назначении двух буллитов в ходе одной атаки в ворота сборной России в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира — 2019.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено вчера в 12:53
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено вчера в 17:10
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя
Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено 29 декабря в 13:18
Политика
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Пострадавшим при ЧП в Магнитогорске окажут всю необходимую помощь
Глава региона поручил доставить в Магнитогорск из поселка Лазурного 300 комплектов белья, кроватей и матрацев.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи
"По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек
Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля
Обновлено вчера в 23:31