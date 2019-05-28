Политика

Канцлер Австрии Курц отправлен в отставкуГосновости 07:08

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вчера выступил перед журналистами и сообщил, что 28 мая он планирует распустить кабинет министров, который возглавляет канцлер Себастьян Курц.
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Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53

Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

ТАСС06:01

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Правительство Курца отправлено в отставку

Газета.Ru05:54

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23
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Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Футбол

Хави возглавил катарский «Аль-Садд»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави возглавил катарский клуб "Аль-Садд", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 08:55
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Религия

В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".
Обновлено в 15:24
Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюры

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Полицейская машина попала в аварию на Мурманском шоссе

Обновлено в 15:52
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Обновлено в 14:31
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено в 15:43
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика

США отказались от участия в ПМЭФ-2019

США отказались от официального участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 6–8 июня.
Обновлено в 14:38
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей

Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.
Обновлено вчера в 11:59
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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