Политика
Канцлер Австрии Курц оказался на грани отставкиВзгляд.ру вчера в 19:40
Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента, сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на председателя нижней палаты австрийского парламента Вольфганга Соботку.
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Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
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Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
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Авто
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Росстандарт сообщает об отзыве в России 71 транспортного средства марки Fiat Ducato, под кампанию попадают модели, реализованные с мая 2018 года.
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Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
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Общество
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
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Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
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Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
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Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
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В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Общество
В США анаконда произвела потомство без самца
Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
В российских школах появится новый предмет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02
Политика
Кремль ответил на требование освободить украинских моряков
Дмитрий Песков В ответ на требование Международного трибунала немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Украине задержанные бронекатера, Дмитрий Песков озвучил позицию России по этому вопросу.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров
Полный вывод иностранных войск позволит нормализовать ситуацию в Афганистане, такова позиция России.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Американские военные пилоты рассказали о встречах с НЛО
Несколько пилотов ВМС США рассказали американскому изданию The New York Times о том, как им доводилось сталкиваться с неопознанными летающими объектами.
Обновлено в 05:16
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
День пограничника отмечают в России
В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».
Обновлено в 01:08
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
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Обновлено вчера в 23:00
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Общество
Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей
Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
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Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25