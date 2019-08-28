Футбол
Sports.ruКанчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
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Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
СеверИнформ вчера в 02:28
Экономика
Россияне лишатся «индивидуального пенсионного капитала»
Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" в новой пенсионной системе.
VSE42 Новости вчера в 23:50
Происшествия
Парень отправил домашнее порно с бывшей ее матери и попал в тюрьму
Как сообщает The Sun, он отправил домашнее порно матери Стерлинг, из-за чего попал под суд.
Lenta.ru вчера в 23:00
Экономика
Владимир Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения
Медленный рост доходов россиян вызывает беспокойство у президента России Владимира Путина.
Neva.Today 26 августа в 11:50
Экономика
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Происшествия
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек
Погибшего мальчика обнаружили в 03:28. Таким образом, число погибших составило шесть человек.
Политика Сегодня вчера в 23:08
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 04:06
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК вчера в 23:28
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57
На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Телепрограмма вчера в 17:41
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия
Появились фото и видео с места обрушения здания в Новосибирске
Спасатели и кинологи продолжают поиск рабочих под завалами на месте обрушения здания в Новосибирске, где, по официальным данным, погиб один человек.
Sibnet Новости вчера в 03:33
Общество
Ущерб от ливней во Владивостоке составил около 100 млн рублей
«Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей», – сказал Гуменюк на заседании оперативного штаба по ЧС.
МИР 24 вчера в 23:22
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Авто
5 сентября начнутся продажи обновленного Lexus RX
5 сентября в Поднебесной стартуют продажи обновленного кроссовера Lexus RX. Первые товарные автомобили уже добрались до официальных дилеров.
Тавто.Ру вчера в 05:17
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Экономика
Сотрудники пенсионного фонда продавали личные данные россиян
Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в продаже персональных данных россиян.
News.ru вчера в 01:30
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Космос
Кабмин установил порядок создания фонда данных зондирования Земли
Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
News.ru 27 августа в 04:55