Футбол

Sports.ruSports.ruКанчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
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Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»

Советский спортвчера в 16:33

Канчельскис спустя 2 месяца вернулся на пост главного тренера «Навбахора»

РИА Новостивчера в 16:06

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Sportbox.RUвчера в 14:22

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Спорт-Экспрессвчера в 15:09

Канчельскис снова возглавил «Новбахор», он был уволен из клуба 2 месяца назад

Чемпионатвчера в 14:51

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

Sports.ruвчера в 15:26

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Матч ТВвчера в 14:22
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Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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Навбахор
Узбекский футбольный клуб
Узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноимённого вилоята (области). Основан в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана - высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года занял 3-е место среди 12 клубов и стал бронзовым призёром.
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