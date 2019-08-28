Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

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