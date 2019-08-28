Футбол
Sports.ruКанчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
Теннис
Серена Уильямс пробилась в 3-й круг US Open
Серена Уильямс преодолела второй круг Открытого чемпионата США. Американка в трех партиях обыграла соотечественницу Кэтти Макнэлли.
Sportbox.RU 00:12
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Футбол
«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Напомним, что нынешним летом Неймара пытаются купить несколько клубов: помимо "Барселоны" на него также претендуют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Вести.Ru 03:51
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
Российская газета вчера в 13:35
Общество
29 августа православные отмечают Ореховый Спас
Северная неделя 04:19
Авто
В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta
В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Футбол
Гаскойн: «Не вижу никого, кто мог бы опередить „Манчестер Сити“ в АПЛ»
«Ливерпуль» выглядит сильным, однако я не вижу никого, кто мог бы опередить команду Хосепа Гвардиолы.
Евро-футбол.ру 04:21
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
Видео: Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего
Юный Михаил Миллер стал владельцем наделов на выборгском направлении ценой под 200 миллионов.
47 новостей вчера в 17:05
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Музыка
София Ротару вернулась в Россию, выступив на «Новой волне»
По информации СМИ, Ротару решила больше не выступать в России из-за военного положения в Украине (София — гражданка этой страны): певица, опасаясь за свою семью, не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников.
Woman.ru вчера в 16:43
Политика
Радаев пообещал создать в Саратове «город будущего»
В Саратове будет построен «город будущего».
АиФ Саратов 02:35