Футбол

Sports.ruSports.ruКанчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
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Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»

Советский спорт16:33

Канчельскис спустя 2 месяца вернулся на пост главного тренера «Навбахора»

РИА Новости16:06

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

Sports.ru15:26

Канчельскис снова возглавил «Навбахор». Он был уволен в июне

Спорт-Экспресс15:09

Канчельскис снова возглавил «Новбахор», он был уволен из клуба 2 месяца назад

Чемпионат14:51

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Sportbox.RU14:22

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Матч ТВ14:22
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Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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Навбахор
Узбекский футбольный клуб
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