Футбол
Sports.ruКанчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора». 50-летний тренер возглавлял узбекскую команду с октября 2018 года по июнь 2019-го. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Энергетика
Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США
"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Политика
Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ
Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.
Lenta.ru 05:59
Происшествия
В Кузбассе столкнулись два поезда, есть погибшие
В Киселёвске на технологической железнодорожной ветке столкнулись два состава: тепловоз врезался в стоящий на путях грузовой поезд.
Сибдепо 05:03
Политика
Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В консервативном варианте прогноза доллар на конец 2024 года составит 70,5 рублей, среднегодовой – 67,4 рубля.
Национальная служба новостей вчера в 10:18
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Футбол
Матч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера
Матч третьего тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван на 25-й минуте игры, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 04:51
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Футбол
Самедов возобновил карьеру и перешел в «Знамя»
Российский футболист Александр Самедов возобновил карьеру. Футболист продолжит карьеру в клубе любительской футбольной лиги «Знамя».
Vprognoze.ru 04:15
Экономика
Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым
Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
РИА Новости 04:52
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Общество
Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете
17-летняя суперзвезда Билли Айлиш прилетела в Петербург из Москвы на своем самолете в компании матери, передает 78.ru.
Пятый канал вчера в 07:38
Общество
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31