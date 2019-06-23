Футбол
Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»Чемпионат 15:15
Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба. Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. В последних четырёх матчах под руководством Канчельскиса «Навбахор» четырежды сыграл вничью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Футбол
Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А
Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил не переходить в «Бока Хуниорс» или один из клубов МЛС, поскольку хочет продолжить выступления в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:10
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Новейшие образцы вооружения показали в преддверии форума «Армия»
В Подмосковье, в преддверии открытия форума «Армия», открылась уникальная экспозиция новейших образцов вооружения.
Обновлено в 12:00
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено в 16:56
Театры
Евгений Гришковец даст два спектакля в Иркутске
Актёр и режиссёр Евгений Гришковец привезёт в Иркутске два спектакля – «Как я съел собаку» и «Предисловие».
Обновлено в 07:35
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Тонущего мужчину вытащили из пруда в Москве
Обновлено в 09:39
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Общество
Цель затрагивает средства
Постановление №746 расширило перечень целей пилотов, соответствующих «критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени», с пяти до десяти — это сделано для того, чтобы учесть в этом перечне и цели нацпроектов, совпадающих со сферой реализации госпрограммы.
Обновлено в 18:42
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Спорт
Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр
Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Здоровье
Не фастудом единым. 5 продуктов, из-за которых мы теряем здоровье
Первую строчку в списке продуктов, которые негативно влияют на наше здоровье и самочувствие, безусловно, занимает горячо любимый общественностью фастфуд.
Обновлено в 17:31
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено в 14:07
Политика
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Общество
Blablacar припомнили нелегалов
Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
Экономика
Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Здоровье
Без права на лекарства: только в 7 регионах России закупаются жизненно важные лекарства
Печальную статистику в ходе «Прямой линии» озвучил президент России Владимир Путин, назвав это проблемой на местах, так как государство выделяет необходимые средства в полном объеме.
Обновлено в 07:44
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Обновлено в 18:42