Футбол

Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»Чемпионат 15:15

Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба. Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. В последних четырёх матчах под руководством Канчельскиса «Навбахор» четырежды сыграл вничью.
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Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»

Спорт-Экспресс16:32

«Навбахор» уволил Канчельскиса с поста главного тренера

Нева Спорт15:51

Канчельскис отправлен в отставку с поста главного тренера «Навбахора»

Sport24.ru15:50

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

Советский спорт15:55

Узбекский «Навбахор» уволил Канчельскиса. Он может возглавить «Коканд-1912»

Sports.ru16:29

Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»

Матч ТВ16:27

Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»

Чемпионат15:15
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Андрей Канчельскис
Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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Навбахор
Спортивный клуб
Узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноимённого вилоята (области). Основан в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана - высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года занял 3-е место среди 12 клубов и стал бронзовым призёром.
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