Футбол

Советский спортСоветский спортКанчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»

Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил узбекский Навбахор.
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Канчельскис снова возглавил «Навбахор». Он был уволен в июне

Спорт-Экспрессвчера в 15:09

Канчельскис спустя 2 месяца вернулся на пост главного тренера «Навбахора»

РИА Новостивчера в 16:06

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад

Sports.ruвчера в 15:26

Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»

Советский спортвчера в 16:33

Канчельскис снова возглавил «Новбахор», он был уволен из клуба 2 месяца назад

Чемпионатвчера в 14:51

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Sportbox.RUвчера в 14:22

Канчельскис вновь возглавил «Навбахор» через два месяца после отставки

Матч ТВвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции

Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Политика

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Политика

Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета

Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:33
Здоровье

Ученые назвали продукты, провоцирующие рак

Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru вчера в 13:02
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Политика

Путин перенес полпредство в ДФО на остров Русский

Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
ФАН вчера в 10:40
Музыка

Филипп Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров устроил скандал, обматерив персонал "Новой волны".
VSE42 Новости вчера в 23:23
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Кино

На международном кинофестивале в Оренбурге названы лучшие фильмы

REGNUM 00:53
Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара

Газета.Ru вчера в 21:26
Наука

«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Политика

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Авто

Renault начала продажи нового компактвэна Triber

В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня вчера в 05:30
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Здоровье

Медики Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Было решено, что за повышенную нагрузку хирургам будет произведена стимулирующая выплата за июль и август.
Вести Урала 00:00
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 11:53
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Андрей Канчельскис
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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Навбахор
Узбекский футбольный клуб
Узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноимённого вилоята (области). Основан в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана - высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года занял 3-е место среди 12 клубов и стал бронзовым призёром.
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