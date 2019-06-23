Футбол

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»РИА Новости 16:40

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора", сообщается на официальном сайте клуба. Канчельскис возглавлял "Навбахор" с октября прошлого года.
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Андрей Канчельскис
Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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Спортивный клуб
Узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноимённого вилоята (области). Основан в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана - высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года занял 3-е место среди 12 клубов и стал бронзовым призёром.
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