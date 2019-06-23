Футбол
Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»Sportbox.RU вчера в 16:27
Россиянин Андрей Канчельскис ушел с поста главного тренера узбекистанского «Навбахора». Как сообщает официальный сайт клуба, 50-летний специалист подал в отставку.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Всего за 8 дней Xiaomi продала свыше 1 миллиона фитнес-браслетов Mi Band 4
Компания Xiaomi сегодня отчиталась о первых результатах глобальных продаж фитнес-браслета Mi Band 4, и они, признаться, впечатляют: всего за 8 дней мировые поставки устройства превысили отметку в 1 миллион штук.
Обновлено в 01:27
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
Обновлено вчера в 15:53
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Уснувшую девушку забыли в самолете в Канаде
Обновлено в 01:24
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Стала известна главная цель «Арсенала» на летнее трансферное окно
Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал главной трансферной целью "Арсенала" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Экономика
Европейские страны расставили по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Политика
Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
Обновлено в 01:47
Происшествия
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Космос
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено 22 июня в 01:08
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29