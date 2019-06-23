Футбол

Канчельскис покинул должность главного тренера «Навбахора»Soccer.ru 01:13

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед", российский специалист Андрей Канчельскис был уволен с поста главного тренера узбекистанского "Навбахора". Клуб недоволен последними результатами команды, "Навбахор" не побеждал с 4 мая. По итогам 12 туров чемпионата Узбекистана коллектив занимает 4-е место.
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Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»

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«Навбахор» уволил Канчельскиса с поста главного тренера

Нева Спортвчера в 15:51

Канчельскис отправлен в отставку с поста главного тренера «Навбахора»

Sport24.ruвчера в 15:50

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

Советский спортвчера в 15:55

Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»

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Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»

Чемпионатвчера в 15:15
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон

Канчельскис уволен с поста наставника «Навбахора»

Вести.UZ03:40
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
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Андрей Канчельскис
Советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет - 1988-2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
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