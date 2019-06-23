Футбол
Канчельскис покинул должность главного тренера «Навбахора»Soccer.ru 01:13
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед", российский специалист Андрей Канчельскис был уволен с поста главного тренера узбекистанского "Навбахора". Клуб недоволен последними результатами команды, "Навбахор" не побеждал с 4 мая. По итогам 12 туров чемпионата Узбекистана коллектив занимает 4-е место.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
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