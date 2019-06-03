Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублейГазета.Ru 16:21
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам блогера, судебные тяжбы продолжаются с начала этого года.
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Обновлено в 10:43
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На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
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Новая планета Солнечной системы получила имя
Обновлено 31 мая в 21:25
Транспорт
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Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
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Харрисон Форд анонсировал начало съемок «Индианы Джонса 5»
Исполнитель роли Индиану Джонса в серии фильмов, посвященных знаменитому археологу, Харрисон Форд сделал неожиданное заявление по поводу съемочного графика пятой серии.
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Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
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В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».
Обновлено в 14:56
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WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad
Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
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Происшествия
В США разбился вертолёт. Погибли люди
Три человека погибли при падении вертолёта в американском штате Арканзас, сообщает 3 июня телеканал KNWA News.
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Культура
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Общество
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Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
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Представлено первое аэротакси, работающее на водороде
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Обновлено в 06:10
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Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24