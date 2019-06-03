Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублейГазета.Ru 16:21
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам блогера, судебные тяжбы продолжаются с начала этого года.
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