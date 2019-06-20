Канал имени Москвы дал новую течьКоммерсантъ вчера в 19:20

Ремонт обошелся ФГБУ "Канал имени Москвы" в 211 млн руб. В ФБГУ "Ъ" подтвердили, что 20 июня "проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков".

с чего всё началось

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.

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