Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клеветуГазета.Ru 12:19
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН. Отмечается, что телеканал Коломойского хочет признать ложью ряд сообщений, которые сделал Порошенко.
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Политика
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15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ
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Обновлено в 09:50
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Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Авто
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Обновлено в 12:28
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Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
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Технологии
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Транспорт
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Обновлено в 06:08
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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