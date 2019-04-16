Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клеветуГазета.Ru 12:19

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН. Отмечается, что телеканал Коломойского хочет признать ложью ряд сообщений, которые сделал Порошенко.

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

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