Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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За что Украина ополчилась на Стоуна: самые яркие эпизоды из нового фильма

Вести.Ru15:13

«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

RT на русском11:15

На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

Lenta.ru13:04

Телеканал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

РИА Новости12:48

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Интерфакс12:18

«112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна после атаки радикалов

Газета.Ru14:30

Телеканал «112 Украина» пояснил, что отменил показ фильма Стоуна из-за угроз радикалов

ТАСС11:08
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