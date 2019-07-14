Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Футбол
Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН
На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В штате Вашингтон погиб напавший на тюрьму для мигрантов мужчина
В городе Такома (американский штат Вашингтон) мужчина, совершивший нападение на центр содержания мигрантов с винтовкой и зажигательными устройствами, погиб после того, как полиция открыла огонь, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:25
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48
Футбол
ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Экономика
Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Общество
Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Гаджеты
64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P возглавил рейтинг SiSoftware, значительно опередив Intel Xeon W-3175X и AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Не представленный пока официально 64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P засветился в рейтинге Processor Arithmetic бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35