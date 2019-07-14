Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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За что Украина ополчилась на Стоуна: самые яркие эпизоды из нового фильма

Вести.Ru15:13

Телеканал «112 Украина» пояснил, что отменил показ фильма Стоуна из-за угроз радикалов

ТАСС11:08

На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

Lenta.ru13:04

Телеканал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

РИА Новости12:48

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Интерфакс12:18

«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

RT на русском11:15

«112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна после атаки радикалов

Газета.Ru14:30
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Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
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В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Экономика

ОАО РЖД винит операторов в падении оборота

ОАО РЖД винит операторов в падении оборота Серьезное замедление оборота грузовых вагонов на железных дорогах во многом вызвано действиями их операторов, грузоотправителей и грузополучателей, считают в ОАО РЖД.
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О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Авто

В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей

Автомобиль был куплен за 107 тысяч рублей, а на сегодняшний день стоимость уникального внедорожника составляет более 3 млн рублей.
Обновлено в 04:20
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Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
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Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Экономика

Россияне должны зарабатывать от 15 до 60 тыс руб в год на персональных данных – эксперт

По задумке фонда, пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к ним от 15 до 60 тысяч рублей.
Обновлено в 20:16
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
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Кино

Агентом 007 в «бондиане» станет женщина

Роль знаменитого Агента 007 в предстоящем фильме "Джеймс Бонд 25" на сей раз достанется женщине. Его сыграет актриса Лашана Линч.
Обновлено в 15:02
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Политика

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 21:14
Технологии

Обзор IT-Weekly (08.07 - 14.07.2019)

Дистрибуция Компания OCS объявила о расширении сотрудничества с Positive Technologies.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Осужден медик, насиловавший собственного ребенка и снимавший на видео

К 70 годам тюремного заключения приговорил американский суд 31-летнего экс-парамедика из штата Флорида за то, что тот регулярно насиловал собственного ребенка и выкладывал эти видео в "темный интернет".
Обновлено в 20:01
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Экономика

Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса

В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика

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Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
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С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
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«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
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Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0

В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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