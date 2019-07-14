Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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Экономика
Салона не приметил: продажи смартфонов перетекают в онлайн
Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом –– за год в штуках он увеличился всего на 4%. Это связано с тем, что цены на «умные» телефоны в онлайне ниже, выбирать там гаджеты удобней, а интернет-магазины стали предлагать клиентам те же услуги, что и обычные салоны связи, например, рассрочки и кредиты, говорят эксперты.
Обновлено в 17:01
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Военные самолеты Британии и Италии проведут разведку над Россией
Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные самолеты из Британии и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 20:13
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Общество
Стало известно, как оформить электронный паспорт в России
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Футбол
Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАН
Стоит отметить, что решающий гол встречи был оформлен на 90+5-й минуте - это Рияд Марез безупречно исполнил штрафной удар.
Обновлено в 19:29
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 12 июля в 20:02
Шоу-бизнес
«Отдамся в хорошие руки»: Деревянко-сваха ищет жену другу
Пришло время мне это написать - мой близкий друг Никита Лушников.
Обновлено в 19:18
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым
Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48