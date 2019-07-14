Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Теннис
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Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
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Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии с автобусом в Башкирии
По предварительным данным, пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:36
Политика
Медведчук рассказал о влиянии США на Украину
Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции
В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
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Футбол
«Если бы не желание Федуна пиариться, я бы работал в клубе». Огонь от бывшего директора «Спартака»
Как распродавали чемпионский "Спартак" — Спустя два года в "Спартаке" осталось только 10 человек из чемпионского состава.
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Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
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Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Экономика
Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Гогунский поздравил родителей в свой день рождения
Обновлено в 10:23
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
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Спорт
Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций
Обновлено в 09:10
Авто
Какую глубину способны преодолевать автомобили
Чтобы не нести дополнительных финансовых затрат, важно знать, какую глубину может преодолеть машина без последствий.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк
Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:10
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21