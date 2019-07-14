Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

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Телеканал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

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Вести.Ru11:37

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RT на русском11:15

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Интерфакс12:18
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