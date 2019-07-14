Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
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За что Украина ополчилась на Стоуна: самые яркие эпизоды из нового фильма

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«112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна после атаки радикалов

Газета.Ru14:30

Телеканал «112 Украина» пояснил, что отменил показ фильма Стоуна из-за угроз радикалов

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Телеканал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Интерфакс12:18

«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

RT на русском11:15

На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

Lenta.ru13:04
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Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

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