Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера СтоунаИнтерфакс 12:18
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна. Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под музыку группы ABBA
Политик не только смогла насладиться музыкой, но и потанцевать под хиты группы ABBA. Она ритмично двигала руками и подпевала.
Обновлено в 12:13
Транспорт
ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов
Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Политика
Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян
Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Общество
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году
Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии
Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии.
Обновлено в 12:46
Футбол
ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля»
Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Футбол
Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара
Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено в 12:11
Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвое
Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09