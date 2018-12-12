Политика

Канадского экс‐дипломата задержали в Китае
Телеканал 360°
вчера в 20:38

Китайские власти задержали канадского экс-дипломата Майкла Коврига, в данный момент работающего в неправительственной организации «Международная кризисная группа» (МКГ), сообщил Reuters.
Телеканал 360°вчера в 20:38
с чего всё началось
«Международной кризисной группе известно, что её старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае», — цитирует
 Reuters заявление МКГ.
News.ruвчера в 09:50

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Бывший канадский дипломат задержан в Китае

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Финдиректор Huawei выйдет под залог

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Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
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Политика

Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Трамп ответил на вопрос об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 00:26
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 00:29
Политика

Иск порноактрисы против Трампа обойдется ей в $300 тыс

Почти $300 тыс. обязана выплатить порноактриса Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) адвокатам президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 00:31
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Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост

Обновлено в 00:29
Политика

Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.
Обновлено в 00:20
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Адвокаты Флинна попросили для него условного срока

Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.
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Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России

Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Обновлено вчера в 22:19
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Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено в 00:32
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Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.
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