с чего всё началось

Китайские власти задержали канадского экс-дипломата Майкла Коврига, в данный момент работающего в неправительственной организации «Международная кризисная группа» (МКГ), сообщил Reuters.

Политика Политика Финдиректор Huawei выйдет под залог Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Политика Политика Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2» Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.

Политика Политика Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.

Политика Политика Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.

Политика Политика Трамп ответил на вопрос об импичменте Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».

Политика Политика Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.

Политика Политика Иск порноактрисы против Трампа обойдется ей в $300 тыс Почти $300 тыс. обязана выплатить порноактриса Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) адвокатам президента США Дональда Трампа.

Политика Политика Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост

Политика Политика Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.

Политика Политика Адвокаты Флинна попросили для него условного срока Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.

Политика Политика Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Политика Политика Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".