Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Трюдо попал в неловкую ситуацию на G20

ТАСС15:06

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Lenta.ru06:14

Трюдо оконфузился на саммите G20 — видео

Life.ru08:12

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

РИА Новости07:35

Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20

Газета.Ru06:32

Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

РЕН ТВ06:29

В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20

RT на русском11:52
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Политика

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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

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Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
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СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Происшествия

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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Хоккей

Клуб НХЛ «Даллас» выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.
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Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Общество

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Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
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В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
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Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа

228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
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Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
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Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери

В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
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Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Армия и оружие

Россия продаст Индии противотанковые ракеты на $29 млн

Россия продаст Индии противотанковые ракеты для ударных вертолетов российского производства Ми-35.
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Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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«В наш дом пришла беда». Митинг против утилизации отходов в Марадыково

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Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
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