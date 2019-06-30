Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Футбол
Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
«Вот это орех»: Нюша разгорячила публику снимком с пляжа
Поклонников взбудоражил снимок певицы в купальнике. Многие написали комплименты в адрес фигуры артистки, отдельно отметив её крепкий тыл.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи
По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Хоккей
Клуб НХЛ «Даллас» выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Здоровье
Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа
228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
Обновлено в 02:36
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Политика
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Россия продаст Индии противотанковые ракеты на $29 млн
Россия продаст Индии противотанковые ракеты для ударных вертолетов российского производства Ми-35.
Обновлено в 12:15
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено 28 июня в 04:22
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02