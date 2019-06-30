Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

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