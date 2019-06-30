Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

РИА Новости07:35

Трюдо попал в неловкую ситуацию на G20

ТАСС15:06

В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20

RT на русском11:52

Премьер-министр Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20 – видео

Life.ru17:15

Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20

Газета.Ru06:32

Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

РЕН ТВ06:29

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Lenta.ru06:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
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Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта

Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
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По мнению аналитиков, компания открывалась в неудачных локациях и не выдержала жесткой конкуренции на рынке Компания "Арсенал Инвест" закрыла почти все свои заведения под брендами "Пышечная фабрика" и "Булки-баранки".
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Общество

В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м

Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
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Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

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ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

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Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

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Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia

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Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

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Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии

Официальная премьера немецкого купе BMW M8 Competition 2020 прошла весной 2019 года, однако первые экземпляры автомобиля в праворульном исполнении уже начинают поступать на рынке.
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Закон о совершенствовании системы госзакупок вступил в силу

Закон, направленный на совершенствование и ускорение закупочных процедур, вступил в силу, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

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