Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Президент России часто переходит на английский и немецкий во время своих двусторонних встреч.
Обновлено в 08:51
Космос
Астрономы обнаружили восемь похороненных двойных кандидатов AGN
Ранее ГЛАС сообщал о том, что ученые записали самую высокую энергию фотонов из Туманности краба.
Обновлено 27 июня в 12:29
Армия и оружие
В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО
Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:30
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Авто
Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Наука
Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых
Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.
Обновлено 27 июня в 23:29
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад
Обновлено в 05:47
Экономика
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Елена Темникова прокомментировала слухи о романе с Серябкиной
Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявления Ольги Серябкиной об их романтических отношениях.
Обновлено в 05:13
Общество
Марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал более 11 тысяч участников
Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге собрал более 11 тыс. участников, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Авто
Мировой авторынок в мае снизился на 7%
Обновлено в 07:00
Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Авто
Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет
Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48