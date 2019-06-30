Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20Lenta.ru 06:14
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:37
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Экономика
Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков
Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Ливийская армия заявила, что не удерживает граждан Турции
Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заявил, что ЛНА не удерживает нескольких турецких граждан.
Обновлено в 14:12
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Происшествия
Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие
Обновлено в 13:36
Общество
В Сети появились фото повзрослевшего птенца лебедя-вдовца
Обновлено в 13:22
Происшествия
Власти Ливана отреагировали на нападение на своих граждан в Казахстане
Власти Ливана и Иордании организовывают отъезд своих граждан из Казахстана после инцидента на нефтяном месторождении Тенгиз.
Обновлено в 14:03
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Автоспорт
Квяту помешало повреждение заднего тормозного воздухозаборника
Как только Даниил выбрался из трафика, ему пришлось беречь шины из-за повреждения заднего тормозного воздухозаборника.
Обновлено в 14:47
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Недвижимость
Новостройки в Казани подорожали на 17 процентов
По итогам июня заметное подорожание произошло в Краснодаре: там стоимость новостроек поднялась на 2,36 процента, до 52,1 тысяч рублей за кв. м. Это на 17,45 процентов больше чем в прошлом году.
Обновлено в 13:46
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Культура
Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»
Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
Обновлено в 03:50