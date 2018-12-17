Политика
Канадский премьер назвал Путина проблемным, а Трампа непредсказуемым
Канадский премьер назвал Путина проблемным, а Трампа непредсказуемымРИА Новости05:09
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CTV News заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "проблемным", а американского лидера Дональда Трампа - "непредсказуемым". В разделе интервью "быстрый вопрос-ответ" Трюдо попросили описать Путина одним словом.
РИА Новости05:09
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Она отличный, отличный человек и сильный прогрессист.
— Джастин Трюдо, канадский политикРИА Новости 05:09
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