Армия и оружие
Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном мореМосковский Комсомолец 10:33
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности. Канадский политик пояснил, что подводные лодки альянса из Средиземного моря могут «неожиданно появиться и в Черном море».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика
Татьяна Навка заработала почти в двадцать раз больше Пескова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 млн рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка — 218,6 млн рублей.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Политика
Кучма: Гражданам Украины было бы интересно увидеть дебаты кандидатов
«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ
Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено в 07:53
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Культура
Фокин покинул СТД из-за скандала вокруг объединения театров
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин добровольно покинул секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России в связи с конфликтом, возникшим из-за объединения Александринки с Волковским театром в Ярославле.
Обновлено в 09:51
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Политика
Порошенко обратился с призывом к Зеленскому
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут пройти в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Обновлено в 14:46
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла воздушные удары по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия в Триполи.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Названы предпочтения московских призывников
Больше всего московские призывники хотят служить в спецназе и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).
Обновлено в 08:09