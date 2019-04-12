Армия и оружие

Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном мореМосковский Комсомолец 10:33

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности. Канадский политик пояснил, что подводные лодки альянса из Средиземного моря могут «неожиданно появиться и в Черном море».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Канадский депутат призвал НАТО перебросить подлодки в Черное море

ФАН12:15

Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном море

Московский Комсомолец10:33

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Lenta.ru11:37

Канадский депутат пригрозил России подлодками НАТО

URA.Ru11:04

Канадский депутат пригрозил подлодками НАТО в Чёрном море

News.ru10:48

Канадский депутат пригрозил «неожиданными» подлодками НАТО в Черном море

Известия12:09

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

РИА Новости10:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика

Татьяна Навка заработала почти в двадцать раз больше Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 млн рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка — 218,6 млн рублей.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Политика

Кучма: Гражданам Украины было бы интересно увидеть дебаты кандидатов

«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ

Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено в 07:53
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено вчера в 15:00
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Культура

Фокин покинул СТД из-за скандала вокруг объединения театров

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин добровольно покинул секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России в связи с конфликтом, возникшим из-за объединения Александринки с Волковским театром в Ярославле.
Обновлено в 09:51
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Политика

Порошенко обратился с призывом к Зеленскому

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут пройти в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Обновлено в 14:46
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Армия Хафтара нанесла воздушные удары по военной базе в Триполи

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия в Триполи.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России

Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 10:35
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Общество

ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Названы предпочтения московских призывников

Больше всего московские призывники хотят служить в спецназе и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джеймс Безан
Канадский политик
Канадский политик украинского происхождения; в настоящее время депутат Палаты общин Канады, представляющий манитобский округ Селкерк - Интерлейк с 2004 под знамёнами Консервативной партии Канады, и теневой министр обороны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное