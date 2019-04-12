Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил РФ подлодками НАТО в Черном мореАргументы недели 13:16

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал НАТО нарастить военное присутствие в Черном море. На киевском форуме по безопасности он заявил, что в акватории должны появиться подлодки альянса.
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Канадский депутат призвал НАТО перебросить подлодки в Черное море

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Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

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В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Lenta.ru11:37
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
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Джеймс Безан
Канадский политик
Канадский политик украинского происхождения; в настоящее время депутат Палаты общин Канады, представляющий манитобский округ Селкерк - Интерлейк с 2004 под знамёнами Консервативной партии Канады, и теневой министр обороны.
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