Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил РФ подлодками НАТО в Черном мореАргументы недели 13:16
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал НАТО нарастить военное присутствие в Черном море. На киевском форуме по безопасности он заявил, что в акватории должны появиться подлодки альянса.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Премьера среднемоторного Chevrolet Corvette C8 состоится 18 июля
Премьера автомобиля состоится 18 июля текущего года.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Хоккей
Наместников не приедет в сборную России из-за травмы
Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Общество
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Зарубежная недвижимость имеется и у ряда супруг парламентариев.
Обновлено в 13:30
Футбол
Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом
Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Кино
Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»
Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Телеведущая опубликовала очередное фото около красной телефонной будки - одной из визитных карточек Британии, на котором ее подписчики углядели явно округлившийся живот знаменитости.
Обновлено в 11:51
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено в 11:36
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин поручил изучить возможность строительства судов для Крыма
Для развития туризма и обеспечения транспортного сообщения Крыма на российских судостроительных предприятиях могут начать производство судов для республики.
Обновлено в 07:33