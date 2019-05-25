Хоккей

Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019Чемпионат 13:41

Игрок сборной Канады Марк Стоун, открывший счёт в полуфинальном поединке с Чехией на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Словакии, вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Этот гол стал для канадца восьмым.
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Канадец Стоун возглавил гонку снайперов чемпионата мира (ВИДЕО)

ProstoProSport14:07

Форвард сборной Канады Стоун вышел на единоличное первое место в гонке снайперов ЧМ-2019

Sport24.ru14:03

Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019

Чемпионат13:41
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