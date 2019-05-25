Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019Чемпионат 13:41

Игрок сборной Канады Марк Стоун, открывший счёт в полуфинальном поединке с Чехией на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Словакии, вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Этот гол стал для канадца восьмым.

Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019

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