Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиРИА Новости вчера в 17:48

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
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Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами

РБКвчера в 21:25

Канада устроила демарш против выданных Россией паспортов

Газета.Ruвчера в 18:15

Жители ДНР и ЛНР смогут въезжать в Канаду по украинским паспортам

РИА Новостивчера в 21:46

МИД Канады: Оттава не будет выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

ТАССвчера в 18:40

Канада задумала отказать во въезде жителям Донбасса с российскими паспортами

Lenta.ruвчера в 18:26

В Канаде разрешили въезд жителям республик Донбасса по паспорту Украины

Московский Комсомолецвчера в 22:21

МИД Канады заявил о планах не пускать в страну жителей Донбасса с паспортами России

RT на русскомвчера в 18:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Хоккей

Артемий Панарин: «Мечтал играть за „Рейнджерс“. Мое сердце здесь»

Обновлено вчера в 18:17
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Общество

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено вчера в 05:16
Экономика

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт

Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема

Обновлено вчера в 22:45
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество

Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса

Обновлено в 00:54
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено 01 июля в 14:20
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Авто

Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Футбол

«Барселона» готова продать Юмтити за 50 миллионов евро, пишут СМИ

Испанский футбольный клуб "Барселона" готов будет рассмотреть возможность продажи защитника Самюэля Юмтити, если получит предложение в размере как минимум 50 миллионов евро, сообщает sport.es.
Обновлено в 02:30
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