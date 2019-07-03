Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиРИА Новости вчера в 17:48
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
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В Канаде разрешили въезд жителям республик Донбасса по паспорту Украины
Московский Комсомолецвчера в 22:21
МИД Канады заявил о планах не пускать в страну жителей Донбасса с паспортами России
RT на русскомвчера в 18:01
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
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Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
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Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
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Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество
Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе
Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено 01 июля в 14:20
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Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Футбол
«Барселона» готова продать Юмтити за 50 миллионов евро, пишут СМИ
Испанский футбольный клуб "Барселона" готов будет рассмотреть возможность продажи защитника Самюэля Юмтити, если получит предложение в размере как минимум 50 миллионов евро, сообщает sport.es.
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