Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

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