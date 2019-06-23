Футбол
Канада забила 7 голов Кубе, Мексика минимально одолела МартиникуЕвро-футбол.ру 01:11
В первой встрече сборная Канады нанесла сокрушительное поражение команде Кубы со счетом 7:0. По хет-трику сделали Джонатан Дэвид и Лукас Кавальини, еще один гол забил Дэвид Хойлетт. В другом матче сборная Мексики играла против команды Мартиники и победила со счетом 3:2.
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Канада — Куба. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 24 июня 2019 года
LiveSport.ru22 июня в 11:01
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