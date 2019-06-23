Канада забила 7 голов Кубе, Мексика минимально одолела МартиникуЕвро-футбол.ру 01:11

В первой встрече сборная Канады нанесла сокрушительное поражение команде Кубы со счетом 7:0. По хет-трику сделали Джонатан Дэвид и Лукас Кавальини, еще один гол забил Дэвид Хойлетт. В другом матче сборная Мексики играла против команды Мартиники и победила со счетом 3:2.

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