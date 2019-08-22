Оттава подтвердила свою отрицательную позицию по вопросу возвращения России в группу «Большой восьмерки» (G8), сообщает 22 августа агентство Reuters со ссылкой на официальное лицо.

Канада выступила против возвращения России в G8 — Reuters

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