Политика
Канада выступила против возвращения России в G8 — ReutersКрасная весна 15:21
Оттава подтвердила свою отрицательную позицию по вопросу возвращения России в группу «Большой восьмерки» (G8), сообщает 22 августа агентство Reuters со ссылкой на официальное лицо.
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Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Кино
Приянка Чопра сыграет в фильме Роберта Родригеса о супергероях
Обновлено в 11:01
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Футбол
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Общество
Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России
Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей
Огнеборцам удалось локализовать пожар, бушующий на складе свечей и охвативший территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Авто
Toyota наладит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Как сообщили в Toyota, они намерены запустить в России производство нового Toyota RAV4, причем его сборку планируется организовать до конца года.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Обвиняемые по делу «Нового величия» опознали «сотрудника спецслужб»
22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
50-летняя Юлия Меньшова поделилась секретом молодости
По словам Меньшовой, все волшебство заключается в цикличности моды.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:25