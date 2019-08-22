Политика

Канада выступила против возвращения России в G8 — ReutersКрасная весна 15:21

Оттава подтвердила свою отрицательную позицию по вопросу возвращения России в группу «Большой восьмерки» (G8), сообщает 22 августа агентство Reuters со ссылкой на официальное лицо.
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Канада протестует против возвращения России в G8

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Газета.Ru13:03
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
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Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
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Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

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Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
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Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
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В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

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Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Общество

Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Общество

Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье

Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб

Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Происшествия

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей

Огнеборцам удалось локализовать пожар, бушующий на складе свечей и охвативший территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона

У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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Авто

Toyota наладит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4

Как сообщили в Toyota, они намерены запустить в России производство нового Toyota RAV4, причем его сборку планируется организовать до конца года.
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Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
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Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
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Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Обвиняемые по делу «Нового величия» опознали «сотрудника спецслужб»

22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
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50-летняя Юлия Меньшова поделилась секретом молодости

По словам Меньшовой, все волшебство заключается в цикличности моды.
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«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
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