Политика

Канада выступила против возвращения России в G8Аргументы и Факты 14:01

Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате «большой восьмерки», пишет агентство Reuters. Чиновник из канадского правительства напомнил, что вопрос возвращения России в G8 уже был поднят во время саммита стран «большой семерки» в прошлом году.
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