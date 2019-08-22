Политика
Канада выступила против возвращения России в G8News.ru 12:52
Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию. Россию не пригласили на этот саммит, и позиция премьер-министра, позиция Канады остаётся той же, что и в прошлом году, — заявил Reuters высокопоставленный канадский чиновник.
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
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Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Кино
Александр Петров поддержал новую девушку на премьере фильма «Бык»
24-летняя артистку на премьере поддержал Александр Петров.
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Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
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«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана
«Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».
Обновлено в 12:46
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:22
Культура
Обновленный музей блокады будет открыт в Петербурге к 7 сентября
Действующий градоначальник недавно принял решение об отказе строительства нового дорогостоящего музея, посвященного блокаде города.
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LG представила смартфоны среднего уровня K50S и K40S
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Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
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Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Культура
Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»
Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
Обновлено в 16:25
Политика
Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины
Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
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Шоу-бизнес
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Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Экономика
Путин рассказал о рисках в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:38
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Культура
В Сергиевом Посаде пройдёт международный фестиваль уличных театров
Гости фестиваля смогут послушать лекции филологов и фольклористов, принять участие в народных гуляниях, уличных конкурсах, мастер-классах, которые проведут актёры театров.
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Происшествия
Суд не продлил арест Алексею Навальному
Обновлено в 17:38
Здоровье
Более миллиона жителей Приангарья привьют от гриппа предстоящей осенью
В преддверии сезона гриппа и ОРВИ запланировано привить 1 258 000 жителей Иркутской области, из них 1 125 000 человек в рамках национального календаря профилактических прививок.
Обновлено вчера в 20:26
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16