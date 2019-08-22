Политика

Канада выступила против возвращения России в G8News.ru 12:52

Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию. Россию не пригласили на этот саммит, и позиция премьер-министра, позиция Канады остаётся той же, что и в прошлом году, — заявил Reuters высокопоставленный канадский чиновник.
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