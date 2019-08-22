Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8Известия вчера в 13:21
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило агентство Reuters. Как рассказал источник, Россию не пригласили на саммит G7 в Биарицце, который состоится в выходные.
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Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Обновлено 20 августа в 22:05
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб при пожаре в жилом восьмиквартирном доме в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:04
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород
Обновлено вчера в 03:56
Наука
Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер
Международная команда ученых разработала молекулярный пропеллер, который может вращаться в одном направлении на поверхности материала при подаче энергии.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Монако» хочет приобрести хавбека «Милана» Кессиэ
«Монако» заинтересован в подписании полузащитника «Милана» Франка Кессиэ.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи
Сегодня вечером в Сочи задержаны пятеро подозреваемые в перестрелке, произошедшей в Краснодаре 21 августа.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Авто
За I полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о бренде LADA
«Оценка основных показателей качества показала рост удовлетворенности потребителей LADA Необходимо поддержать положительную динамику и продолжать комплексную работу по улучшению общего мнения о бренде», — приводит слова функционера газета «Волжский Автостроитель».
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50