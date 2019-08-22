Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило агентство Reuters. Как рассказал источник, Россию не пригласили на саммит G7 в Биарицце, который состоится в выходные.

Канада высказалась против возвращения России в G8

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