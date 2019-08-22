Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило агентство Reuters. Как рассказал источник, Россию не пригласили на саммит G7 в Биарицце, который состоится в выходные.

Канада высказалась против возвращения России в G8

Политика Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.

Армия и оружие Шойгу сообщил о неспокойных границах России Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».

Происшествия Севший в кукурузном поле А321 разрежут и увезут по частям 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области.

Политика Над Донецком подняли флаги России Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествия В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

Политика Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.

Происшествия Взрыв в Северодвинске: с зараженными радиацией контактировали 90 человек Приемный покой закрыли только через час после того, как зараженных радиацией людей привезли на лечение.

Происшествия Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Гаджеты Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.

Армия и оружие В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Финансы Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Авто Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.

Хоккей «Адмирал» переиграл клуб из Словакии в контрольном матче 28 августа «Адмирал» проведет заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону, соперником команды станет московский «Спартак».

Космос Робот «Федор» успешно отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Игры Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5 Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Футбол «Наполи» заинтересовался Чаловым Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

Общество В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Происшествия Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке «Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.