Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8Известия 13:21
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило агентство Reuters. Как рассказал источник, Россию не пригласили на саммит G7 в Биарицце, который состоится в выходные.
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Политика
Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР
Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Севший в кукурузном поле А321 разрежут и увезут по частям
15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области.
Обновлено в 09:21
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Взрыв в Северодвинске: с зараженными радиацией контактировали 90 человек
Приемный покой закрыли только через час после того, как зараженных радиацией людей привезли на лечение.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено вчера в 10:41
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Хоккей
«Адмирал» переиграл клуб из Словакии в контрольном матче
28 августа «Адмирал» проведет заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону, соперником команды станет московский «Спартак».
Обновлено в 13:06
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров
Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
Обновлено в 13:46