Канада разгромила Чехию и в финале ЧМ-2019 сыграет с финнамиSport24.ru вчера в 15:28

Сборная Канады разгромила команду Чехии в полуфинале ЧМ-2019 — 5:1. Ворота сборной Канады защищал Мэтт Мюррей. В воротах сборной Чехии играли Патрик Бартошак и Павел Францоуз. В составе сборной Канады отличились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Энтони Манта, Тома Шабо.

Канада разгромила Чехию и в финале ЧМ-2019 сыграет с финнами

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