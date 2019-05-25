ЧМ по хоккею
Канада разгромила Чехию и в финале ЧМ-2019 сыграет с финнамиSport24.ru вчера в 15:28
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Сборная Канады разгромила команду Чехии в полуфинале ЧМ-2019 — 5:1. Ворота сборной Канады защищал Мэтт Мюррей. В воротах сборной Чехии играли Патрик Бартошак и Павел Францоуз. В составе сборной Канады отличились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Энтони Манта, Тома Шабо.
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