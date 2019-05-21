Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мираЧемпионат 16:24

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).

Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мира

Политика «Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Происшествия НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области 12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.

Происшествия В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.

Общество СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Политика Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.

Экономика В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую сторону Об этом вчера, 21 мая, на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Министерства труда Максим Топилин.

Общество Шум в промышленных масштабах: Кошмар от работы помпы на коллекторе испытывают жители Бердска Помпы день и ночь качают канализационные стоки Устали жить в постоянном шуме и вибрации жители многоквартирного дома №6 по ул. Герцена в Бердске.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Происшествия Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.

Хоккей Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде» Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Гаджеты Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.

Политика Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.

Гаджеты Россияне начали распродавать смартфоны Huawei На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.

Шоу-бизнес Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.