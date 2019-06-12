Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежищеRuposters.ru вчера в 12:28

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
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Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев

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Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

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Канада ответила попросившим убежища киселевчанам

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Чтобы стать беженцами в Канаде, кузбассовцам придётся покинуть Россию

Avoka.doвчера в 06:26

Канадские власти отреагировали на просьбу киселевчан предоставить им убежище

VSE42 Новостивчера в 05:57
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В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

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Происшествия

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Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
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Политика

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Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
Обновлено в 01:04
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Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию

Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

В МИД РФ назвали отношения с США непредсказуемыми

Напряжённость и непредсказуемость в отношениях с Соединённым Штатами в настоящее время больше, чем в годы холодной войны, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

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45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
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Космос

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В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
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Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

В Берёзовском семилетний мальчик погиб, выбежав на дорогу из-за собаки

Обновлено в 00:25
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Авто

Renault Kwid бьет рекорды реализации в Индии

Презентация модели состоялась в 2015 году, которая была построена на базе CMF-A. Последний рестайлинг был презентован полгода назад.
Обновлено в 00:22
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Авто

Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Стоимость набора DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Англии составляет порядка 6 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 492,3 млн рублей.
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Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

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Экономика

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В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика

Amazon стал самым дорогим брендом

Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено вчера в 05:49
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