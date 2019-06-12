Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежищеRuposters.ru вчера в 12:28
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
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Канадские власти отреагировали на просьбу киселевчан предоставить им убежище
VSE42 Новостивчера в 05:57
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Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
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Футбол
Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию
Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В МИД РФ назвали отношения с США непредсказуемыми
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Обновлено 10 июня в 08:52
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
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1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Авто
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Презентация модели состоялась в 2015 году, которая была построена на базе CMF-A. Последний рестайлинг был презентован полгода назад.
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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
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В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
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Экономика
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