Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиРИА Новости 17:48
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.РИА Новости17:48
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