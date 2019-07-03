Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.

с чего всё началось

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

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