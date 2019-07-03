Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортамиИзвестия 18:48
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
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с чего всё началось
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.РИА Новости17:48
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Армия и оружие
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