Политика

Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортамиИзвестия 18:48

Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
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Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
РИА Новости17:48

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Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами

РБК21:25

В Канаде разрешили въезд жителям республик Донбасса по паспорту Украины

Московский Комсомолец22:21

Канада устроила демарш против выданных Россией паспортов

Газета.Ru18:15

МИД Канады: Оттава не будет выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

ТАСС18:40

Канада задумала отказать во въезде жителям Донбасса с российскими паспортами

Lenta.ru18:26

Жители ДНР и ЛНР смогут въезжать в Канаду по украинским паспортам

РИА Новости21:46

МИД Канады заявил о планах не пускать в страну жителей Донбасса с паспортами России

RT на русском18:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Политика

Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»

Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

Обновлено в 16:01
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Общество

Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат

Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено в 22:07
Политика

США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Наука

Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено в 20:09
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Обновлено в 22:30
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено в 22:00
Общество

Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ

Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено в 08:33
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Политика

В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20.
Обновлено в 23:22
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