Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиРИА Новости 17:48
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.РИА Новости17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Футбол
Зе Луиш покинул московский «Спартак»
Обновлено в 07:44
Экономика
СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco
Саудовская Аравия вновь начала подготовку к первичному размещению акций (IPO) крупнейшей нефтяной и самой прибыльной компании в мире — Saudi Aramco.
Обновлено в 09:26
Политика
Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином
Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Кино
Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом
В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Хоккей
Бобровский рассказал, каково ему после расставания с Панариным
Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как он воспринял переход своего друга Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 11:50
Футбол
Н’Зонзи ведет переговоры с «Монако»
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, монегаски ведут переговоры по 30-летнему чемпиону мира в составе сборной Франции.
Обновлено в 18:57
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Игры
К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»
Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
ДНР пожалела жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса
Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в Минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова ужаснулась условиями жизни населения «украинской» части Донбасса.
Обновлено 30 июня в 03:38
Космос
Финалисты «Воздушно-инженерной школы» запустили в небо ракеты
Ракеты взмыли в воздух на аэродроме Каменово в Камешковском районе.
Обновлено в 10:57
Экономика
ФАС изучит российский рынок мяса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51