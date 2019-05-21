ЧМ по хоккею
Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мираЧемпионат 16:24
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, сегодня
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).
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