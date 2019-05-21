Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мираЧемпионат 16:24

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).

Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мира

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