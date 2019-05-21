Канада обыграла США на ЧМ по хоккеюNews.ru вчера в 16:24

Сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года против США. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Канада обыграла США на ЧМ по хоккею

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