ЧМ по хоккею

Канада обыграла США на ЧМ по хоккеюNews.ru вчера в 16:24

Канада
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, вчера
Пьер-Люк Дюбуа
2'
Кайл Туррис
9'
Джаред Маккенн
36'
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Сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года против США. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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