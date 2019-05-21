ЧМ по хоккею
Канада обыграла США на ЧМ по хоккеюNews.ru вчера в 16:24
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, вчера
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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Сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года против США. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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